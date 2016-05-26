

Güvenlik güçleri, Nusaybin'de teslim olan 25 terör örgütü mensubunun içinde bulundukları pişmanlığı dile getirdikleri görüntüleri paylaştı.







Teslim olan bir örgüt üyesi, örgütün özyönetimden bahsettiğini belirtilerek, "Bizi yarı yolda bıraktılar, 'ne haliniz varsa görün' dediler, 'biz size karışmıyoruz' dediler. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındık. Şu ana kadar hiçbir insan öldürmedim. Doğrudur ben katıldım ama anladım ki, çünkü vicdanım kabul etmedi. Her şeyi savaş ile başaramazsınız. Herkes birbirini öldürüyor, yeter artık" ifadesini kullandı. Gençlere seslenen terörist, "Biz hata yaptık. Aileleriniz için çalışın, annemi, babamı dinleseydim ben bu halde olmazdım" dedi.