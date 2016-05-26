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TESLİM OLAN TERÖRİSTLERDEN İBRETLİK İTİRAFLAR


TESLİM OLAN TERÖRİSTLERDEN İBRETLİK İTİRAFLAR
Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:34
Puan Ver : Teslim Olan Teröristlerden İbretlik İtiraflar(7/10)6


Güvenlik güçleri, Nusaybin'de teslim olan 25 terör örgütü mensubunun içinde bulundukları pişmanlığı dile getirdikleri görüntüleri paylaştı.



Teslim olan bir örgüt üyesi, örgütün özyönetimden bahsettiğini belirtilerek, "Bizi yarı yolda bıraktılar, 'ne haliniz varsa görün' dediler, 'biz size karışmıyoruz' dediler. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındık. Şu ana kadar hiçbir insan öldürmedim. Doğrudur ben katıldım ama anladım ki, çünkü vicdanım kabul etmedi. Her şeyi savaş ile başaramazsınız. Herkes birbirini öldürüyor, yeter artık" ifadesini kullandı. Gençlere seslenen terörist, "Biz hata yaptık. Aileleriniz için çalışın, annemi, babamı dinleseydim ben bu halde olmazdım" dedi.








Etiketler: Teslim  Olan  Teröristlerden  İbretlik  İtiraflar    haber

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