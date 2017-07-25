TESLA'NIN VE FACEBOOK'UN CEO'LARI YAPAY ZEKA KONUSUNDA BİRBİRİNE GİRDİ
Tesla'nın CEO`su Elon Musk ve Facebook'un CEO`su Mark Zuckerberg, yapay zeka konusunda deyim yerindeyse birbirine girdi.
Yapay zeka konusunda ilerlemeleri endişeyle karşılayanlardan birisi olan Tesla CEO`su Elon Musk`ın açıklamaları, Facebook CEO`su Mark Zuckerberg`i kızdırdı. En son Musk, Zuckerberg için "Bu konusundaki anlayışı kıt" dedi.
MUSK: YAPAY ZEKAYI DÜZENLEYİCİ KANUNLAR ÇIKARILMALI
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, birkaç gün önce, yapay zekadaki gelişmelerden yana endişe duyduğunu ifade etmişti. Musk, ABD'deki eyaletlerin yapay zekayı düzenleyici kanunlar çıkarmaları gerektiğini söylemiş ve yapay zekanın insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti.
"ZUCKERBERG: KORKU TACİRLERİNDEN YORULDUM
Ancak bu ifadeler Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'i oldukça kızdırdı. Elon Musk'ın gelecekten yana en büyük korkusunun yapay zeka olduğunu söylediği röportajı izlediğini belirten Zuckerberg gelecek teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söyledi.
Zuckerberg, "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. İyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve oldukça sorumsuz buluyorum." dedi.
MUSK: ZUCKERBERG'İN ANLAYIŞI KIT
Elon Musk ise Zuckerberg'in bu açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Yapay zeka konusunda Zuckerberg ile konuştuğunu söyleyen Musk, Facebook CEO'sunun "bu konudaki anlayışının kıt" olduğunu savundu. (Uzmanpara)
Kaynak: haberinburada
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