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Tesla'nın Roketi Mars'a Fırlatıldı, Dünya Canlı Yayında İzledi!
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Tesla'nın roketi Mars'a fırlatıldı, dünya canlı yayında izledi!

TESLA'NIN ROKETİ MARS'A FIRLATILDI, DÜNYA CANLI YAYINDA İZLEDİ!

Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX, Tesla'nın Falcon Heavy isimli roketini Mars'a fırlattı. Fırlatma anı milyonlarca insan tarafından canlı yayında izlendi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Tesla'nın Roketi Mars'a Fırlatıldı, Dünya Canlı Yayında İzledi!(9/10)5

Dünyanın en güçlü roketi olarak anılan Falcon Heavy'nin test uçuşu yapıldı. Elon Musk, SpaceX şirketinin testini yapacağı yeni roketi Heavy Falcon'un içerisine ise bir adet Tesla Roadster yerleştirdi. Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi

ROKETİN AĞIRLIĞI 2 BİN 250 TON

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketlerden birinin içerisine Tesla Roadster koyarak Mars'a gönderdi. Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton.

FALCON HEAVY CANLI YAYINDA BÖYLE FIRLATILDI

Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi.

Falcon Heavy roketinin kapsülünde yer alan Tesla aracının yaklaşık 6 ayda Mars'a ulaşması planlanıyor. Saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacak. Bu hız, ses hızından da fazla. Üstü açık Tesla aracının içinde aynı zamanda SpaceX tarafından tasarlanan bir uzay giysisi de bulunuyor.

MİLYARLARCA YIL YÖRÜNGEDE KALMASI BEKLENİYOR

Elon Musk, roketle gönderilen aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi. Aynı zamanda Musk, aracın yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ettiklerini belirtti. Falcon roketleri arasında daha önceden uzay görevi yapan 2 roket bulunuyor. Bu roketler, görevlerinin ardından dünyaya geri dönmüş ve üslerine dikey bir biçimde başarılı iniş gerçekleştirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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