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tesla'nın rakibinden muazzam yatırım!

TESLA'NIN RAKİBİNDEN MUAZZAM YATIRIM!

Tesla'nın, Çinli rakibi LeEco, Amerikalı üreticiye nazire yaparcasına, Çin Halk Cumhuriyetinde 2 milyar dolara yakın bir yatırım hamlesi yürütüyor.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:27
Puan Ver : Tesla'nın Rakibinden Muazzam Yatırım!(0/10)


Tesla'nın, Çinli rakibi LeEco, Amerikalı üreticiye nazire yaparcasına, Çin Halk Cumhuriyetinde 2 milyar dolara yakın bir yatırım hamlesi yürütüyor.



 



Elektrikli süper spor otomobil üreticilerde, Amerikalı şirket halen bir numara olabilir lakin bu, rakiplerinin ciddi yatırımlarda bulunduğu gerçeğini değiştirmez. Son olarak Tesla'nın Çinli LeEco, ana vatanında 1.8 milyarlık bir fabrika açma kararı aldı.



1.8 milyar dolarlık muazzam fabrikada, yılda 400.000 elektrikli araç üretebilecek. LeEco'nun Yönetim Kurulu Başkanı Jia Yueting, “Büyük yatırımlarda bulunduğumuz fabrikamız, ortaklarımıza da açık. Faraday Future (Faraday Geleceği- Michael Faraday, 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Elektromanyetik endüksiyonu, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini bulan mucit olarak kabul edilir. Elektrolizin temel ilkelerini belirlemiştir. Yani, diğer bir deha Tesla'nın rakibi olarak kabul edilebilir) kapsamında, ortaklarımız, fabrikamızdan faydalanabilir.” açıklamasında bulundu.



2 milyar dolara yakın yatırım sadece başlangıç olarak kabul ediliyor. Söz konusu rakam, bir yıl içinde 3 milyar dolara ulaşacak ve bu oranlar, katlanarak devam edecek.



LeEco ve Faraday Geleceği projeleri, gelecek haftalarda resmen tanıtılacak.



LeEco'nun çalışmalarını takdir etsek de, söz konusu organizasyonlarda inanılmaz bir tecrübe sahibi olan Tesla'yı aşması için, uzun zaman ve yüksek miktarlar gerekiyor.



LeEco, sadece otomobil organizasyonunda değil; e-ticaret, güneş enerjili yatırımlar ve internet bağlantılı otomobil pazarlarında söz sahibi.



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Etiketler: Tesla  Nın  Rakibinden  Muazzam  Yatırım    haber

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