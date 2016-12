Son dönemlerin en önemli araç üreticilerinden olan Tesla'nın oto pilot sistemi virajı algılayamadı ve bariyere çarptı.



Paypal ve SpaceX gibi önemli girişimlerin kurucusu olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araçları en çok benimseyen yayılmasında büyük rol oynayan firmalardan birisi. Ek olarak geliştirdiği ve açık beta olarak kullanıma sunduğu oto pilot sistemi ile kendi kendine giden arabaların yollarda yer bulmasını sağladı.



Açık beta olarak herkesin kullanımına sunulan oto pilot sistemi sayesinde araçlar üzerlerinde barındırdıkları sensörlerini ve GPS bilgisini kullanarak sürücüsünü seçilen noktaya kendi kendine götürebiliyor. Ancak sistem henüz tamamen hazır olmadığı için Tesla her fırsatta oto pilot sisteminin beta aşamasında olduğunu ve sürücünün elini direksiyonda tutarak her an kontrolü eline alabilecek durumda olmasını gerektiğini söylüyor. Sürücüler ise oto pilot sistemi aracı çok iyi kullandığı için bir süre sonra bu uyarıyı dikkate almaz oluyor. Hatta araç kendi kendine giderken uyuyabiliyor.



Oto pilot çoğu zaman aracı iyi kullansa ve sürücüsüne güven verse de kazalar yapabiliyor. Geçtiğimiz dönemde önündeki beyaz renkli ve yerden yüksek kamyoneti algılayamadığı için ölümlü bir kazaya neden olan Tesla'nın oto pilot sistemi otoyol kenarında duran bir arabaya sürtünerek geçmişti. Kazanların nedenleri incelendiğinde ise aracın çarptığı nesneyi fark edemediği ve önü boş sanarak hareket ettiği göze çarpıyor.



Son gelen haber de benzer nitelikte. Model S'i ile Amerika'nın Teksas eyaletinde gündüz uygun hava koşullarında seyahat eden Mark Molthan, aracın virajı algılayamaması sonucunda kaza yaptı. Araç yoldaki virajı ve kenarlardaki bariyerleri algılayamadı ve önünü boş ve asfalt sanarak ilerleyerek bariyere çarptı. Üstelik çarpar çarpmaz durmadı ve bir süre daha ilerlemeye devam etti. Sürücü Molthan kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Aracınsa ön tarafında büyük çaplı hasar meydana geldi.



Sürücü kazadan sonra yaptığı açıklamada uyarılara uymadığını ve kaza sırasında torpido gözüne temizlik bezi almak için uzandığı söyledi. Bu sözüyle kontrolün tamamen oto pilotta olduğunu ve kendisinin aracı devralmak için uygun konumda olmadığını doğrulan Molthan, kazadan önce oto pilot sistemini sık sık kullandığını ve memnun olduğunu ancak bundan sonra son derece dikkatli kullanacağını söyledi.



Otonom araçların karıştığı kazalar sık sık gündeme gelmeye başlamışken bu araçların çok dikkat çektiğini ve karıştıkları en ufak bir kazanın bile haber olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira otonom araçlar insanların trafikte yaptığı hatalara göre çok daha az kaza yapıyor ve çok daha güvenli bir sürüş sunuyor.



Galaxy Note 7'de yeni S-Pen krizi!