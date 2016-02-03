Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, kendi kendini sürebilen otonom araç için aradığı işlemci gücünü buldu.



Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, kendi kendini sürebilen otonom araç için aradığı işlemci gücünü buldu.



Efsanevi yonga geliştirici Jim Keller, kısa süre önce AMD'nin bünyesine katılmış ve çalışmalarına burada devam etmeye karar vermişti.



Efsanevi isim daha önce, ilk 64 bitlik masaüstü işlemcisi K7 ve varisi K8'nin geliştirilmesinden kilit rol oynamıştı. Keller daha sonra Apple'a transfer olarak iPad, iPhone 4 ve 4S'in işlemcisi Apple A serisinin geliştirilmesinde baş rolü üstlenmişti. Teknoloji dahisi, yeni nesil işlemci geliştirilmesinde yardımcı olmak için Advanced Micro Devices'a döndü. Jim Keller, şimdi üst sınıftaki Intel hegomanyasını kırmak için Zen mimarisi üstünde çalıştı.



Ne var ki Jim Keller, bir kez daha Advanced Micro Devices'tan ayrıldı. AMD'yi 2015 yılının Eylül ayında terk eden Jim Keller'ın yeni rotası nihayet belli oldu.



Tesla'dan yapılan resmi açıklama, şirketin aradığı işlemci gücünü nasıl elde edeceğini belli ediyor.



Amerikalı otomobil üreticisi, “Jim Keller bünyemize, otomatik pilot donanımı mühendisliği departmanının liderliği için katıldı. Jim'e inancımız tam. Jim Keller, var olan en güvenli ve gelişmiş oto pilot sistemlerini geliştirecek.” ifadesini kullandı.



Google ve Nvidia'nın otonom araçları, hali hazırda Kaliforniya'da test ediliyor. Apple'ın da bu pazara girip, zirveyi hedeflediği teknoloji dünyasında fısıldanıyor.



Yine de, kendi kendini kullanabilen araçları yaratmak kolay değil. Data işletim donanımları kesinlikle başarısız olmamalı. Zira yaşam ve ölüm arasında onlar duruyor. Sensörler, fazlasıyla hassas olmalı ki, sokakta oynayan bir çocuğa zarar vermemeli. Yani Cruise Control'dan katbekat etkili bir teknoloji söz konusu. Bunun için de birkaç yıl gerekli.



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