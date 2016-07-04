

ABD'de soruşturma altına olayda, Tesla otomobilin otopilotunun da şoförün de frene basmamış olması ve aracın tam hızla traktör römorkörüne çarpmış olması, akıllı otomobiller hakkında yeni güvenlik endişelerinin ortaya çıkmasına neden olacak.



Tesla'ya göre, kazanın yaşandığı şartlar, kolay oluşamayacak talihsiz şartların tümünü bir arada bulunduruyor. Traktör römorkörünün beyaz renkli olması ve güneş altında aşırı parlaması nedeniyle hem aracın sensörleri hem de şoför römorku göremiyorlar. Otomobil, sanki yol boşmuş gibi, doğrudan römorkörün üzerine gidiyor. Üstelik çarpışma, aracın önünde yer alan çarpışma sensörlerinden değil, yerden çok yüksek olan römorkör kasası nedeniyle aracın ön camında gerçekleşiyor. Bu nedenle şoförün hayatını kurtaracak olan hava yastıkları devreye giremiyor.



Ancak tüm bu bulgular, kazanın sonucunu değiştiremiyor ve şimdi hem ABD'de hem de dünyada, otonom otomobillerin teknik yeterliliği hakkında büyük tartışmaların başlaması bekleniyor.