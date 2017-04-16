ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla yakaladığı yüzde 40 büyüme hızı sayesinde ülkesinde en değerli otomotiv şirketi olmasıyla gözleri üzerine çekse de bu yükselişin tehlikeli olduğunu düşünenlerde var.



Tesla yakın dönemde ABD sınırları içinde güçlü olan iki otomotiv şirketi General Motors ve Ford'u geçmesi ile ülkede çok konuşulan bir şirket haline geldi. 2017 yılı içerisinde sadece ilk 4 ay yaklaşık yüzde 42 artırarak 50 milyar doların üstüne bir rakamla yerini sağlamlaştırdı.



Şirket satış hedefinde koyduğu 100.000 adet rakamı biraz daha arttırarak 120.000 seviyesine çıkararak büyüme konusunda bu yönden çok normal bir sonuç çıktığı gözüküyor. Ama ne olursa olsun 15 milyar dolarlık artış herşeyi gölgeliyor.



Birçok analiste göre şirketin bu kadar kısa zamanda yüzde 50 büyümesi çok hızlı bir düşüşün habercisi olabilir. Kurulduğu ilk 10 yıl hiç kar etmeyen bir şirketin bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı yol alması birçok yatırımcıyı endişeye sevk ediyor.



Sonuç olarak Tesla, gelecek yıl üretim kapasitesini 5 kat arttırarak 500.000; 2019'da ise 1 milyon otomobil olacak şekilde yeniden şekillendirmenin planlarını yapıyor.