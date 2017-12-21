TESLA'NIN DEV PİLİ BİN KM ÖTEDE ARIZA YAPAN KÖMÜR SANTRALİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILADI
Tesla'nın Avustralya'da ürettiği dünyanın en büyük lityum iyon pili, bin kilometre uzaklıkta arızalanan bir kömür santralinin enerji ihtiyacını karşıladı.
Avustralyalı Renew Economy sitesinin haberine göre Loy Yang kömür santralı 14 Aralık günü arızalanınca enerji üretimi 560 MW azaldı. Akımda ansızın gerçekleşen düşüş, elektrik şebekesindeki frekansın 50 Hz'den 49,8 Hz'e düşmesine yol açtı. Bu acil durum nedeniyle Tesla'nın Powerpack adlı sistemi devreye sokuldu. Bölgeye 1000 kilometre uzaktan 7 MW enerji gönderen 100 MW kapasiteli Powerpack, frekansın tekrardan 50 Hz'e çıkmasını sağladı.
ELEKTRİK SANTRALLERİNDEN ÇOK HIZLI
Mashable sitesine konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis, Hornsdale Rüzgar Çiftliği'ne bağlı bulunan Powerpack'in gerekli durumlarda 0,14 saniye içinde elektrik şebekesine 100 MW enerji sağlayabildiğini söyledi. Tom Koutsantonis, bunun diğer elektrik santrallerine kıyasla çok hızlı olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar