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Tesla'nın Dev Pili Bin Km Ötede Arıza Yapan Kömür Santralinin Enerji İhtiyacını Karşıladı

TESLA'NIN DEV PİLİ BİN KM ÖTEDE ARIZA YAPAN KÖMÜR SANTRALİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILADI

Tesla'nın Avustralya'da ürettiği dünyanın en büyük lityum iyon pili, bin kilometre uzaklıkta arızalanan bir kömür santralinin enerji ihtiyacını karşıladı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Tesla'nın Dev Pili Bin Km Ötede Arıza Yapan Kömür Santralinin Enerji İhtiyacını Karşıladı(10/10)6

Avustralyalı Renew Economy sitesinin haberine göre Loy Yang kömür santralı 14 Aralık günü arızalanınca enerji üretimi 560 MW azaldı. Akımda ansızın gerçekleşen düşüş, elektrik şebekesindeki frekansın 50 Hz'den 49,8 Hz'e düşmesine yol açtı. Bu acil durum nedeniyle Tesla'nın Powerpack adlı sistemi devreye sokuldu. Bölgeye 1000 kilometre uzaktan 7 MW enerji gönderen 100 MW kapasiteli Powerpack, frekansın tekrardan 50 Hz'e çıkmasını sağladı.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDEN ÇOK HIZLI

Mashable sitesine konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis, Hornsdale Rüzgar Çiftliği'ne bağlı bulunan Powerpack'in gerekli durumlarda 0,14 saniye içinde elektrik şebekesine 100 MW enerji sağlayabildiğini söyledi. Tom Koutsantonis, bunun diğer elektrik santrallerine kıyasla çok hızlı olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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