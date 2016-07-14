

Amerikan Ulusal Trafik İdaresi (NHTSA) ölümle sonuçlanan, otonom araç sürüşü hakkında Tesla'dan, acil yanıt bekliyor.



Tarihler 7 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde, sürücüsüz otomobil dünyasını sarsacak bir kaza gerçekleşti. Tesla Motors'un, Model S modelini “otomatik pilotta” kullanmayı tercih eden bir kişi, direksiyon başında can verdi. Otonom sürüş tercih edilen araç, önündeki kamyonla çarpıştı ve otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.



Amerikan Ulusal Otoyol ve Trafik Güvenliği Yönetimi (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA), Tesla'dan, kazayla ilgili tüm detaylar için acil rapor beklediğini açıkladı.



Aslında; Amerikalı otomobil üreticisinin olayda hukuki bir sorumluluğu bulunmuyor. Zira kaza önleyici sistemlerle donatılan veya tamamen otonom seçenekle galerideki yerlerini alan otomobiller için, “Söz konusu önlemler, sürüş güvenliğini yükseltmek amacı gütmektedir. Lakin; her kullanıcı, kendi sürüş güvenliğine azami çaba harcamak ve aracın, istenmeyen koşullarda olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması için tetikte olmak zorundadır.” ibaresi kullanılıyor.



Yine de, otonom araçları geleceğin teknolojisi olarak gören ve kazaların, inanılmaz düzeyde azalabileceğine inanan NHTSA haklı olarak durum raporu talep ediyor.



Tesla Model S'in iddia edilen (zira tüm detayları bilmiyoruz) başarısızlığı, bu tür teknolojik mucizelerin geleceğine ket vurabilir. Bekleyip görmekte fayda var diye düşünüyor ve en iyisini umut ediyoruz. Umarız ki, tüm önlemler en kısa zamanda alınır ve hatalar düzeltilir.



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