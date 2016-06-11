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tesla, pil üretimi için samsung sdı ile anlaşabilir

TESLA, PİL ÜRETİMİ İÇİN SAMSUNG SDI İLE ANLAŞABİLİR

Elektrikli otomobillerinde kullanacağı piller için tedarikçiler ile görüşen Tesla, Samsung ile anlaşmaya çok yakın.

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:53
Puan Ver : Tesla, Pil Üretimi İçin Samsung Sdı İle Anlaşabilir(10/10)7


Elektrikli otomobillerinde kullanacağı piller için tedarikçiler ile görüşen Tesla, Samsung ile anlaşmaya çok yakın.



Tesla yeni elektrikli otomobili Model 3 için 400 bine yakın ön sipariş almıştı. Bundan dolayıda üretim kapasitesini arttırmalı ve yeni partner firmalarla anlaşmalı. Bu partner firmalardan biri herkesin tanıdığı Samsung. Tesla, Samsung (Samsung SDI) ile pil üretimi konusunda anlaşmak üzere.



Samsung SDI Güney Koreli teknoloji devinin yan kuruluşlarından bir tanesi. Tesla, bir çok üreticiyi değerlendirmiş ( LG Chem ve SK Innovation ) ama Samsung üzerinde karar vermiş gibi gözüküyor.



İki firma arasındaki görüşmeler hakkında bilgisi olan bir kaynak tarafından Bloomberg ile paylaşılan bilgilere göre, Samsung SDI ve Tesla Motors pil üretimi konusunda bir anlaşmaya çok yakın. Henüz resmiyet kazanmayan bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacağı söyleniyor.



Ama tüm bu dedikodulara rağmen Tesla Motors'un kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, Panasonic ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



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Etiketler: Tesla  Pil  Üretimi  İçin  Samsung  Sdı  İle  Anlaşabilir    haber

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