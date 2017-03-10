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Tesla, Pazar Payını Yükseltmeye Devam Ediyor
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tesla, pazar payını yükseltmeye devam ediyor

TESLA, PAZAR PAYINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda rakipleri karşısında pazar payını arttıran Tesla, daha farklı hamleler de yaparak olduğu yerden çok daha hızlı çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Tarih : 10 Mart 2017, 09:49
Puan Ver : Tesla, Pazar Payını Yükseltmeye Devam Ediyor(8/10)10


Son zamanlarda rakipleri karşısında pazar payını arttıran Tesla, daha farklı hamleler de yaparak olduğu yerden çok daha hızlı çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.



Son dönemde şirketin hisseleri ve pazar değerinde oldukça düşüş yaşanan Tesla, yaptığı stratejik hamlelerle pazar değerini yüzde 100'ün üstünde arttırmakla kalmayp hisselerine de %50 değer kazandırmayı başardı.



Ama tüm bu iyi sonuçlara rağmen birçok analiste göre şirket aynı zamanda zor günlerinde içinde yaşamaya devam etmesinde Goldman Sachs'ın hisselerinde değer olacağını söylemeside oldukça etkili oluyor.



Sonuç olarak olumlu ve olumsuz tablolar eşiğinde hızla pazar payını artıran bir şirketin yükselişi ve pazarda kalıcı olmak istemesi göz ardı edilemeyen en önemli detay olarak gözlerden kaçmıyor.



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