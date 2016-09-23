Tesla Model S son derece nahoş bir uygulamaya maruz kaldı. Ne yazık ki dünyanın en gelişmiş otomobillerinden biri, hackerlar tarafından, uzaktan kumanda ele geçirildi.



Tesla Model S son derece nahoş bir uygulamaya maruz kaldı. Ne yazık ki dünyanın en gelişmiş otomobillerinden biri, hackerlar tarafından, uzaktan kumanda ele geçirildi.







Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en gelişmiş, en teknolojik ve en güvenli otomobillerinden bazılarını üretiyor. Ne var ki bu özellikler bile, korsanlara engel olamıyor. Son yaşanan olay, Tesla'nın bile pek çok güvenlik açığına sahip olduğunu gözler önüne serdi.



Öncelikle şunu belirtelim, otomobil kontrolünü ele geçiren sıradan hackerlar değil; köklü bir Çinli şirketin çalışanları…



Raporlara göre Tencent isimli firmanın uzmanları; Tesla S'in sunroof”unu, merkez kontrolünü, otomatik kilidini hatta ve hatta fren donanımlarını kontrol etmeyi başardılar. Son madde bilhassa önemli zira, kötü niyetli kişilerce aracın, büyük bir kazaya müdahil olması mümkün hale geliyor.



Tencent Keen Security Lab, resmi blog sayfasında “Model S'in en önemli yapı taşlarını uzaktan kontrol etmeyi başardık. Benzer altyapıyı kullandıkları düşünülürse, markanın çoğu modeline de aynı biçimde müdahale edebiliriz. Biz, bunu kesinlikle insanların zararına kullanmayız. Lakin Tencent'in yaptıklarını yapabilecek korsan gruplar var.” ifadelerini kullandı.



Tencent'in açıklamasına göre öncelikle araç çalıştırılmış, sonrasında sunroof açılmış ve nihayetinde de merkez kontrol ele geçirilmiş. Tüm bu eylemler, yaklaşık 18 kilometrelik mesafeden gerçekleştirilmiş.



Tencent bulduğu tüm açıkları Tesla'ya bildirdi. Amerikalı otomobil üreticisi şu anda bu sorunlar için bir yama geliştirme uğraşında. Eğer gerekenler yapılırsa, şirketin bir felaketin eşiğinden döndüğü bile söylenebilir.



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