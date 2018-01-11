TESLA, GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAYAN KİREMİT ÜRETECEK
Tesla, evlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak teknolojik kiremitlerin üretimine hazırlanıyor.
Solar City satın almasını tamamlayan Tesla, New York'taki fabrikasında güneş enerjisi depolayabilen kiremitleri üretmeye başladı. Reuters ayrıca, kiremitler için depozito ödeyenlerin evlerinde incelemeler başlatıldığını ve montaj aşamasına hazırlanıldığını yazdı.
ÖN SİPARİŞLERİ ALDI
Güneş enerjisini depolayarak evin elektrik ihtiyaçlarını karşılayan kiremitler için ön siparişler geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlamıştı. Yalnızca ABD sınırları içerisinden ön sipariş alan Tesla, müşterilerinden bin dolar depozito almıştı.
Güneş enerjili kiremitlerin geçtiğimiz yılın yaz aylarında ilk evlere uygulanması planlanıyordu ancak bu süreç açıklanmayan bir sebepten ötürü ertelendi. Reuters'ın isimsiz kaynakları, montaj sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtiyor.
STANDART BİR ÇATIDAN DAHA UCUZ
Tesla'ya göre, bir evi güneş enerjili kiremitlerle donatmak, standart bir çatı yaptırmaktan daha ucuza mal oluyor. Öte yandan bu kiremitler, bakıldığında standart bir çatıdan ayırt edilemiyor. Şirket, bir çatının en fazla yüzde 70'inin bu kiremitlerle kaplanabileceğini belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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