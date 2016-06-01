

Tesla'nın otomobil pilleri üreteceği dev fabrikası Gigafactory için açılış tarihi belli oldu: 29 Temmuz. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üzerindeki büyük baskı nedeniyle fabrikanın açılışını bir hayli öne aldı. Henüz bitmesine çok uzun zaman olsa da fabrikanın açmaya karar veren Elon Musk, bu sayede daha fazla müşterinin Model 3 için sipariş vereceğine inanıyor.



Gigafactory, adını dünyanın en büyük fabrikası olmasından alıyor. Bitirildiğinde, dev bir üretim tesisi olacak fabrikada yılda 500 bin adet elektrikli otomobil üretmeye yetecek kadar pil imal edilecek. Ayrıca Tesla'nın her eve yerleştirmeye çalıştığı ev pilleri Powerwall'ler de yine bu fabrikada büyük adetli olarak üretilecek, böylece maliyetleri de düşürülecek. Tesla şu anda Powerwall pillerini 7 bin dolardan satıyor.



Gigafactory için bir önemli detay da fabrikanın ortağı olan Panasonic'in fabrika için söz verdiği 2 milyar dolarlık yatırımı bir an önce gerçekleştirmesi. Panasonic 2 milyar doları göndermekte geciktikçe fabrikanın inşaatı da aksıyor. Bu nedenle Elon Musk, tüm dünya medyasının büyük ilgi göstereceği bir açılışla, ortağı Panasonic'i de medyanın önünde parayı göndermek konusunda baskı altına almış olacak. Ayrıca ABD ve Avrupa medyasında geniş yer bulacağı düşünülen bu haber sonrasında, Model 3'ün ön sipariş sayısında da önemli bir artış olacağı düşünülüyor.



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