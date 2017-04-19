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tesla fiyatları düşürme kararı aldı

TESLA FİYATLARI DÜŞÜRME KARARI ALDI

Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Tesla Motors, fiyatı en uygun durumdaki elektrikli aracı Model S'in fiyatını daha da aşağı çektiğini açıkladı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Tesla Fiyatları Düşürme Kararı Aldı(5/10)5


Tesla Motors, giriş seviyesi elektrikli aracı Model S serisini 5.000 Dolar ucuzlatacağını açıkladı. Bu değişiklikle birlikte aracın yurt dışı satış fiyatı 69.500 Dolar olarak belirlenmiş oldu.



Tesla tarafından yapılan açıklamada indirimin yalnızca Model S serisinin 75kWh'lik sürümü için geçerli olduğunun da altı çizildi. Bu indirim tam olarak yine giriş seviyesi bir araç olan 60kWh'lik modelin üretiminin durmasının ardından yapılması dikkat çekti.



Bu arada fiyatların düşmesi ile birlikte araçların sahip olduğu ekipmanlar konusunda herhangi bir eksilme olmayacağını da söylememiz gerek. Hatta bu konuda Tesla önemli bir adım atarak standart ekipmanların güncellendiğini bildirdi. Yani daha düşük bir fiyata daha değerli bir araç satın almış olacağınız kesin.



 



kaynak:ahaber








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