

İlk otomobilini 2012'de satışa sunan Tesla, elektrikli otomobil pazarının lideri Renault- Nissan-Mitsubishi Grubu'nun "tahtını" zorluyor. Renault-Nissan Grubu, Mitsubishi ile bugüne kadar 500 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Tek başına Tesla'nın sattığı otomobil sayısı ise 230 bin adede ulaştı.



DEVLERİ SOLLADI



Tesla'nın, kısa bir süre önce teslim etmeye başladığı Model 3 ile birlikte içinde Renault-Nissan- Mitsubishi'yi sollayıp, liderlik tahtına oturacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Model 3'ün, 2018'de 500 bin adet, 2020'de ise bir milyon satış rakamına ulaşacağı öngörülüyor.



TESLA MODEL 3 İLE İDDİALI



2012'de 2 bin 650 adet satış gerçekleştiren Tesla'nın satışları her yıl katlanarak arttı. 2013'te 22 bin adede, 2014'te 31 bin adede, 2015'te ise 50 bin adede yükseldi. 2016'da satışlarını yüzde 50 artırarak 76 bin adede çıkaran marka, 35 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Model 3'ten ise yaklaşık 500 bin sipariş aldı.



Bugüne kadar toplam 230 bin adet satan Tesla'nın en büyük pazarı 139 bin adetle Kuzey Amerika. İkinci pazar 58 bin adetle Avrupa, üçüncü büyük pazar ise 33 bin adetle Asya.



480 BİN ADET SATTILAR



Renault-Nissan ve Mitsubishi Grubu'nun satışları ise 2016'da yüzde 8 artışla 94 bin 265 adede çıktı. 2016 sonu itibariyle Renault-Nissan ve Mitsubishi'nin sattığı elektrikli otomobil sayısı toplam 424 bin adet olarak gerçekleşti. 2017'nin ilk yarısında bu sayı yaklaşık 480 bin adedi buldu.



KÜRESEL ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARININ 1 NUMARASI NİSSAN



Renault-Nissan-Mitsubishi'nin toplam satışlarından en büyük payı Nissan aldı. Nissan Leaf 250 bin adetle dünyada en çok satan elektrikli otomobil modeli oldu. Nissan'ın elektrikli ürün gamında ticari araç modeli e-NV200 bulunuyor.



Renault ise 2011'den bu yana 112 bin adetten fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Renault'nun elektrikli modelleri arasında Zoe, Kangoo Z.E., Twizy bulunuyor. Ayrıca, daha önce Fluence Z.E. olarak satılan elektrikli model, Güney Kore'de Samsung markasıyla SM3 Z.E. olarak üretiliyor. Renault, elektrikli ticari araç gamına son olarak Master Z.E. modelini de ekledi. Marka, 2016'da 25 bin 548 adet elektrikli araç satarken, 21 bin 735 adetle Zoe en fazla satan model oldu.



CARLOS GHOSN'UN İDDİASINI ELON MUSK GERÇEKLEŞTİRECEK



Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un elektrikli otomobiller konusunda büyük iddiası vardı. 2020'de elektrikli araç pazar payının yüzde 10 olacağını öngören Ghosn, 2016 sonuna kadar toplam 1.6 milyon adet elektrikli araç satışı hedefliyordu. Ancak, işler Ghosn'un düşündüğü gibi gerçekleşmedi. Renaut-Nissan-Mitsubishi elektrikli otoda dünya lideri olmasına rağmen, satışlar hedefin çok altında kaldı.



Ghosn'un yapamadığını Tesla'nın patronu Elon Musk yapacak gibi görünüyor. Musk, dünyanın en ucuz elektrikli otomobili Model 3'le geniş kitlelere ulaşıp, elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracak.Ayrıca, otomotiv sektöründeki beklenen devrim niteliğindeki değişimi hızlandıracak. Kaynak: Sabah



























Kaynak: haberinburada



