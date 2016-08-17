Dünyanın en yenilikçi elektrikli otomobil markası Tesla, her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Süper spor otomobil konsepti ile çevreciliği tek potada eriten araç; ekstra uzun yolculuklara hazır.



Dünyanın en yenilikçi elektrikli otomobil markası Tesla, her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Süper spor otomobil konsepti ile çevreciliği tek potada eriten araç; ekstra uzun yolculuklara hazır.



Tesla, “P100D” kod adıyla geliştirdiği yeni araçlarda, akıl almaz bir menzile imza atacak. P100D ve 100D kod adlı modeller, Amerikalı otomobil devinin Model S ve Model X mimarisi üstüne inşa edilecek.



Söz konusu araçlarda, bilindik prizlerde şarj edilebilen 100kWh'lık elektrikli motorlar kullanılacak. Araçların menzili ise 700 kilometreyi bulacak. Bu ciddi bir ilerleme zira önceki, en ekonomik modelde, söz konusu rakam 550 kilometre seviyesindeydi. Elbette 700 kilometrelik menzil, sürücünün sürüş tarzına ve yol koşullarına da bağlı.



2016 sonuna kadar satışa sunulacak modellerde, geliştirilmiş performans modu olarak da bilinen Ludicrous Mode bulunacak. Yani kullanıcı, menzili pas geçip, süper-spor otomobil performansı donanımından da faydalanabilecek.



Tesla, araçların fiyatları hakkında şimdilik bir bilgi paylaşmadı.