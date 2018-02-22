2017 yılında Tesla Model S, Mercedes S Serisi ve BMW 7 Serisi'ni geçerek üst sınıfta en çok satan model oldu. Bu durum daha önce Amerika'da yaşanırken Avrupa'da Tesla ilk kez böyle bir başarı elde etti.

AVRUPA SATIŞLARI YÜZDE 30 ARTTI

JATO Dynamics'in verilerine göre, 2017 yılında Tesla Model S'in Avrupa satışları yüzde 30 artarak 16 bin 132 adede yükselirken, yüzde 100 elektrikli olmayan Mercedes S Serisi'nin satışları yüzde 3 artışla 13 bin 359 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BMW 7 Serisi'nin satışları ise yüzde 13 düşerek 11 bin 735 adet oldu.

TESLA'YA KARŞI HAREKAT

Amerika'da ise Tesla 28 bin 800 adet Model S satarken, en yakın takipçisi 16 bin 275 adetle Cadillac XTS oldu. JATO Dynamics analisti Felipe Munoz, "Bu Mercedes gibi geleneksel markalar için alarm sinyalinin çalması anlamına geliyor. Daha küçük bir marka olan Tesla kendi evlerinde onları yendi" açıklamasını yapıyor.

Avrupalı markalar Tesla'ya karşı araç geliştirmek için hummalı bir çalışma içinde. Bu modeller arasında Porsche Mission E, Jaguar i-Pace ve Audi'nin Cenevre fuarında sergileyeceği E-Tron isimli SUV öne çıkıyor. Ayrıca 2020 yılında Mercedes S Serisi'nin yüzde 100 elektrikli versiyonu da yollara çıkacak.

Kaynak: haberinburada