Apple'ın en önemli isimlerinden birisini otonom elektrikli araç üreticisi Tesla transfer etti. Apple cihazlar için kullanılan yazılım dilini geliştiren Chriss Lattner firmadan ayrılarak sürücüsüz araçların yapay zekasını geliştirmek üzere Tesla'ya geçti Detaylar haberimizde.



Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde otomotiv sektöründeki pek çok önemli ismi bünyesine katan ve kendi kendine giden bir elektrikli araç tasarlamak için çalışmalar yapan Amerikan teknoloji devi Apple, daha sonra bu amacından vazgeçmişti. Doğrudan kendi otomobilini üretmek yerine otomobillerde kullanılan yapay zeka ve eğlence sistemini geliştirmeyi tercih eden firma bünyesine kattığı bazı mühendislerin de işine son vermişti.



Apple, mühendisleri bünyesine kattığı dönemde Tesla'dan da pek çok önemli ismi bünyesine katmıştı. Neredeyse tüm büyük otomobil firmalarıyla yaşanan bu durum firmaların arasında büyük gerileme neden olmuştu. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Appl e için ‘Tesla'da iş bulamayanların gittiği bir mezarlık' demiş ve firmaya ağır eleştiriler yöneltmişti.



Uzun zamandır durulan bu savaş şimdi Tesla'nın çok büyük bir hamlesi ile tekrar başladı. Tesla bünyesine Apple'ın en önemli isimlerinden birisi kattı. Apple'da Geliştirici Araçları Departmanı'nda kıdemli müdür olarak görev yapan Chriss Lattner, telefon devinden ayrılarak Tesla'ya geçti. Apple'da 10 yıldan uzun süredir çalışan ve Appl e cihazlara yazılım geliştirmek için kullanılan Swift yazılım dilini geliştiren isim olan Lattner, her iki şirket için de oldukça önemli bir isim.



Lattner, geçtiğimiz ay içerisinde iş arkadaşlarına bir mail atmış ve Apple'dan yakın zamanda ayrılacağını açıklamıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ‘yeni fırsatlara yelken açmak' demişti.



Kendi Kendine Giden Otomobillerin Yapay Zekasını Geliştirecek



Chriss Lattner, dünyanın en önemli otonom ve elektrikli araç üreticisi Tesla'da otomatik pilot sistemlerini geliştirilmesinden sorumlu olacak. Tesla.com üzerinden yapılan resmi duyuruya göre otomatik pilot ekibine önderlik edecek olan yeni isim, firmanın en çok önem verdiği konulardan birisinden sorumlu olacak.



Elon Musk'ın önderliğinde sadece elektrikli araçlar üreten Tesla, dünya genelinde aktif olarak kendi kendine giden araçların kullanılmasını sağlamıştı. Firmanın ürünleri Amerika ve Avrupa başta dünyanın pek çok bölgesinde yaygın olarak kullanılıyor. Aynı zaman ülkemizde de farklı yollarla getirilmiş pek çok Tesla bulunmakta. Ve Tesla'lar ülkemizde de kendi kendine gidebiliyor.