Elon Musk'ın bir başka uç projesi olan Tesla, pazar hacmini büyütmek için yeni çalışma alanları oluşturuyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni master planı ile birlikte kamyon, tır gibi ticari araçlar da üreteceğini açıklayan Tesla için bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.



Venturbeat tarafından ortaya atılan iddiaya göre Tesla master planında açıklamadığı bazı şeyleri halen saklıyor. Sakladığı şeyler ise oldukça büyük projeler. Ortaya atılan iddiaya göre Tesla akıllı şehirlerin oluşturulabilmesi için gereken temel altyapıyı oluşturacak.



Çıktığı günden bu yana diğer araç üreticilerinden farklı bir vizyon ortaya koyan ve otomotiv dünyasının Apple'ı olmayı hedefleyen Tesla bu amaçla pek çok çalışma yapmıştı. Bu çalışmalar arasında Model S, pek başarılı bir model olmasa da Model X ve merakla beklenen Model 3 bulunmakta. Ürettiği araçları sadece donanım olarak satmayan Tesla araçlarıyla birlikte gelişmiş yazılımlar/servisler de sunuyor. Bu servislerinden en önemlisi ise tabi ki otonom sürüş. Şu an dünyadaki en iyi otonom sürüş sistemlerinden birisine sahip olan Tesla, bu özelliği tamamlayabilmek içinse çeşitli çalışmalarda bulanacağa benziyor.



Master Plan'ın açıklanması üzerine yayınladığımız haberde Tesla'nın araçların birbirleri ile konuşabileceği bir platform hazırlayabileceğinden bahsetmiştik. İlgili haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ortaya çıkan iddialar da bizlerin tahminini doğrular nitelikte oldu. Hatta tahminlerimizin üzerine geçti. Çünkü yayınlanan yazı da Tesla'nın bir akıllı şehir altyapısı kurabileceğinden bahsediliyor. Kurulacağı söylenen bu altyapı ile birlikte şehirde bulunan trafik ışıkları, toplu taşıma araçları, tren seferleri gibi unsurlar dijital ortamda birbirine bağlanacaklar.



Tesla sunacağı akıllı şehir altyapısını yine kendisinin sunacağı otonom elektrikli ulaşım araçları ile birleştirerek tam anlamıyla otomatik bir şehir sunabilir. Bu altyapı ve bu altyapıya uygun toplu taşıma sistemi sayesinde metropollerdeki ulaşım sorunu hafifletilebilir. Ek olarak elektrikli ve kendi kendine gidebilen otobüsler, metrobüsler sayesinde hem bakım maliyeti azalacak hem de sürücü maliyeti ortadan kalkmış olacak.



Tesla'nın şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçları piyasaya çıktıktan sonra hayata geçireceğini düşündüğümüz bu proje tüm dünyayı değiştirebilir. Aynı zamanda kargo taşıma araçları gibi projeleri de olan Tesla, ilk olarak elektrikli ve otonom ticari araçlarını duyuracaktır. Bu araçlar belli bir pazar payına ulaştıktan sonraysa bu araçları birbiri ile konuşur hale getirecek altyapıyı kuracak. Bu altyapı sayesinde Tesla'nın ve bu bu altyapıyla uyumlu olan diğer markaların araçları birbirleri ile konuştuğunda kazalar çok daha büyük oranda önlenmiş olacak ve şehir içi trafikte insan kaynaklı hatalar engellenerek daha akıcı bir trafik sağlanacaktır. Bunların sonunda da akıllı şehir projeleri devreye alınarak şehirler otomatik hale getirilecektir. Tam bir bilim-kurgu projesine benzese de bunların hepsi 10-15 yıllık bir gelecekte gerçekleşebilecek şeyler.











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