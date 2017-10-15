TESLA 400 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI
Elektrik otomobil devi Tesla, performanslarının düşük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 400 çalışanının işine son verdi.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaptıkları yıllık performans değerlendirmesi sonucu toplu işten çıkarmaya gittiklerini açıkladı. Tesla'dan, "33 bin kişiden daha fazla çalışana sahip şirketlerden biri olarak, performans değerlendirmeleri genellikle şirketten ayrılıklarla sonuçlanır. Tesla büyümeye ve dünyanın her yerinden yeni insanlar istihdam etmeye devam ediyor" açıklaması yapıldı.
400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
BusinessHT'nin haberine göre Tesla'dan kaç kişinin çıkarıldığı ile ilgili kesin bir bilgi verilmezken, eski bir Tesla çalışanı Reuters'a yaptığı açıklamada yaklaşık 400 kişinin görevine son verildiğini söyledi. İşten çıkarılanlar, asistanlardan, takım liderlerine ve danışmanlara kadar değişiyor.
455 BİN SİPARİŞ ALDI
Ağustos ayında tanıtılan Model 3 modelini tanıtan şirket, eylülde siparişlerin bin 500'ünü karşılayacağını, aralığa kadar ayda 20 bin araç üreteceklerini söylemişti. Ancak otomobil galerisi kullanmayan, satışlarını internet üzerinden yapan Tesla, şimdiye kadar 260 araç üretti. Model 3'e toplam sipariş ise 455 bine ulaşmış durumda. The Wall Street Journal'ın haberine göre çalışanlar Model 3'ün bazı parçalarını elle yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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