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tesla 25 bin araçla rekor kırmıştı!

TESLA 25 BİN ARAÇLA REKOR KIRMIŞTI!

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla Q1'de 25 bin araç teslim ederek rekor kırdıABD'li lüks elektrik otomobil üreticisi Tesla yılın ilk çeyreğinde araç teslimatının bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak rekor seviye olan 25,000'e çıktığını belirtti.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:25
Puan Ver : Tesla 25 Bin Araçla Rekor Kırmıştı!(10/10)9


Şirket, dün yaptığı açıklamada teslimatı yapılan araçların yaklaşık 13,450 tanesinin Model S sedan ve 11,550 tanesinin de Model X türü jip olduğunu belirtti.



Tesla, 2017 yılının ilk yarısında Model S ve Model X araçlarından toplam 47,000 ile 50,000 arasında teslimat yapmayı planladığını belirtti.



 



kaynak:sabah








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