

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 milyon 300 bin emeklinin promosyon haberinin netleşmesini beklediğini belirterek, "Bayramdan önce promosyonun verilmesi emeklinin ailesiyle bayramı, bayram havasında geçirmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.







Palandöken, Emekliler Haftası ve 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Emeklilerin rahatça alışveriş yapabilmesi için maaşının geçimine yetmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, esnaf ve sanatkar olarak emeklilerin gelirinin asgari geçim düzeyine yükselmesini istediklerini bildirdi.







Her emeklinin bir esnaf adayı olduğunu belirten Palandöken, emeklinin yüzde 70'inin ek olarak esnaflık yaptığını kaydetti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan "Emekli Promosyonu"nu emeklilerin heyecan içinde beklediğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:







"10 milyon 300 bin emekli promosyon haberinin netliğini bekliyor, bayramdan önce promosyonun verilmesi emeklinin ailesiyle bayramı, bayram havasında geçirmesine vesile olacaktır. Medyada bahsi geçen 14 banka ve SGK arasında yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı müjdesini sabırla bekliyoruz. Emeklilerin ihtiyaçlarını faiz vermeden karşılayabilmesi için yeni bir sistem devreye sokulmaya çalışılıyor. Emeklilerin maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK onlara 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek. Bunun için herhangi bir faiz ya da vade farkı alınmayacak. Böylece eli sıkışan emeklinin rahatlaması sağlanarak faiz ödemeden ikinci bir işleme gerek kalmadan maaşından geri ödeyecek."