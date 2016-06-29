O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tesk genel başkanı palandöken açıklaması

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN AÇIKLAMASI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 milyon 300 bin emeklinin promosyon haberinin netleşmesini beklediğini belirterek, "Bayramdan önce promosyonun verilmesi emeklinin ailesiyle bayramı, bayram havasında geçirmesine vesile olacaktır.

Tarih : 29 Haziran 2016, 12:19
Puan Ver : Tesk Genel Başkanı Palandöken Açıklaması(7/10)6


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 milyon 300 bin emeklinin promosyon haberinin netleşmesini beklediğini belirterek, "Bayramdan önce promosyonun verilmesi emeklinin ailesiyle bayramı, bayram havasında geçirmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.



Palandöken, Emekliler Haftası ve 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Emeklilerin rahatça alışveriş yapabilmesi için maaşının geçimine yetmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, esnaf ve sanatkar olarak emeklilerin gelirinin asgari geçim düzeyine yükselmesini istediklerini bildirdi.



Her emeklinin bir esnaf adayı olduğunu belirten Palandöken, emeklinin yüzde 70'inin ek olarak esnaflık yaptığını kaydetti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan "Emekli Promosyonu"nu emeklilerin heyecan içinde beklediğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:



"10 milyon 300 bin emekli promosyon haberinin netliğini bekliyor, bayramdan önce promosyonun verilmesi emeklinin ailesiyle bayramı, bayram havasında geçirmesine vesile olacaktır. Medyada bahsi geçen 14 banka ve SGK arasında yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı müjdesini sabırla bekliyoruz. Emeklilerin ihtiyaçlarını faiz vermeden karşılayabilmesi için yeni bir sistem devreye sokulmaya çalışılıyor. Emeklilerin maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK onlara 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek. Bunun için herhangi bir faiz ya da vade farkı alınmayacak. Böylece eli sıkışan emeklinin rahatlaması sağlanarak faiz ödemeden ikinci bir işleme gerek kalmadan maaşından geri ödeyecek."








Etiketler: Tesk  Genel  Başkanı  Palandöken  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER