

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, Bağcılar'da yaklaşık bir saat önce tesettürlü bir kişiyi gördüğünü, bu kişinin yüzündeki bezin düşmesi üzerine bıyıklı bir erkek olduğunu fark ettiğini söyledi.







İhbarın Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çalışmalarda, ihbarda belirtilen şüpheli şahsa rastlanmadı.







Bu arada, bazı internet sitelerinde, "tesettürlü ve yüzü kapalı bir kişinin Bağcılar'da dolaştığı, yüzündeki tesettür düşünce bıyıklı olduğunun ortaya çıktığı, canlı bomba olma ihtimalinin bulunduğu" haberleri yer aldı.







Yetkililer, son günlerde bu tür haberlerle kaos oluşturulması ve vatandaşların paniğe sevk edilmesinin amaçlandığını kaydetti.