

Son günlerde satışıyla ilgili gündemde olan Tesco'nun Türkiye'deki iştiraki Tesco Kipa'dan açıklama geldi. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada yüzde 95,5'lik hissesinin Migros Ticaret'e satıldığını duyurdu. Söz konusu satış için Migros Ticaret, perakende zinciri Tesco Kipa'ya 302,3 milyon TL ödeyecek.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;







Şirket açıklamasında, "Ana hissedarımız Tesco Overseas Investments Limited tarafından iletilen güncel bilgiye göre nominal değeri hisse başına 1 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 1.332.682.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %95,5'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 10 Haziran 2016 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.