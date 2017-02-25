

Elbistan ilçesinde polis, tescilsiz trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.







Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin değişik noktalarında tescilsiz trafiğe çıkan, abartılı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere karşı yapılan denetimleri sıklaştırdı.







kaynak:haberler