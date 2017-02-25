Alanya'da 30 Kedi Katledildi
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Paylaşım
Tescilsiz Ve Abartı Egzozlu Motosikletlere Sıkı Denetim
Obama'yı Yeniden Aday Gösterdiler! Ama Abd'de...
Tcmb'den Kredi Kartı Uyarısı
Golcülerin Derbisine Hazır Mısınız?
Pilot Bey, Şu Paradan İki Kişi Alır Mısınız!
Tarihi Gönderme: Mustafa Kemal'e De 'hayır' Diyenler Oldu
Doğanın İyileştirici Gücü: Aromaterapi
Galatasaray, Derbilerde Kazanmayı Unuttu
Kocaeli'de Huzur Operasyonu
Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor
700 Harbiyeli Ankara'ya Götürülmeye Çalışılmış
Kapatılan Banka Hesaplarına Dikkat!
2017 Oscar Ödülleri'ni Kimler Kazanacak?
Abd'de Cami Kundaklandı
Adıyaman'da Fetö/Pdy Operasyonu
Range Rover Ailesinin Yeni Üyesi Ortaya Çıktı
Adana Sosyetesine Uyuşturucu Servisi!
9 'u 1 Arada İle Stilini Ortaya Çıkar

tescilsiz ve abartı egzozlu motosikletlere sıkı denetim

TESCİLSİZ VE ABARTI EGZOZLU MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

Elbistan ilçesinde polis, tescilsiz trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:53
Puan Ver : Tescilsiz Ve Abartı Egzozlu Motosikletlere Sıkı Denetim(9/10)6


Elbistan ilçesinde polis, tescilsiz trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin değişik noktalarında tescilsiz trafiğe çıkan, abartılı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere karşı yapılan denetimleri sıklaştırdı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tescilsiz  Ve  Abartı  Egzozlu  Motosikletlere  Sıkı  Denetim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER