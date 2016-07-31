

Olay, merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Esenyurt Mahallesi, Büyükmenderes Caddesi üzerinde 07.00 sıralarında meydana geldi.







İddiaya göre geceden itibaren birbirlerini kovalayan sürücülerinin yönetimindeki 38 GE 010 ile 38 BY 497 plakalı otomobiller ters şeride girdi. Hızla ters şeritte ilerleyen iki otomobil, 38 MG 567 plakalı işçi servisi ve 33 yaşındaki Hamit Kurtoğlu yönetimindeki 33 NJH 04 plakalı otomobile çarptı.







İşe giden sürücü Hamit ve yanında bulunan kardeşi 25 yaşındaki Yusuf Kurtoğlu, otomobil içerisinde sıkıştı. Yaralı iki kardeş, çağırılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sevk edilen sağlık ekipleri, Hamit ve Yusuf Kurtoğlu kardeşlerin öldüğünü belirledi.