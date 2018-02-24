TERS DÖNEN KAMYONETTE SIKIŞAN YARALI ADAM BÖYLE KURTARILMAYI BEKLEDİ
Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alamayınca zeytin tarlasına uçan kamyonette sıkışan talihsiz adam, ters dönen arabada uzun çabalar sonucu yaralı halde kurtarıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonette sıkışan sürücü, uzun çabalar sonucu yaralı halde kurtarıldı.
VİRAJI ALAMAYINCA ZEYTİN TARLASINA UÇTU
Kaza sabaha karşı Çakırca yakınlarında meydana geldi. 34 FA 9686 plakalı kamyonetin sürücüsü Ziyattin Cengiz (54), yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan araç zeytin tarlasına uçtu.
UZUN ZAMAN KURTARILMAYI BEKLEDİ
Ters dönen kamyonette sıkışan Cengiz, uzun müddet kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk tedavisi yapılan Ziyattin Cengiz, daha sonra Bursa'ya sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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