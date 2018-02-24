Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Canlı Yayında, Kenan'ın Fatih Sultan Mehmet Olması Soruldu
Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti
1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti
10 Yıllık Yuvasını Yıkan Emina'yı Çıldırtan İddia!
Ünlü İsme Şok! İcra Memurları Kapıya Dayanınca Eşi Dominik'i Aradı
Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı
3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!
Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi
Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Fatih Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

Ters dönen kamyonette sıkışan yaralı adam böyle kurtarılmayı bekledi

TERS DÖNEN KAMYONETTE SIKIŞAN YARALI ADAM BÖYLE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alamayınca zeytin tarlasına uçan kamyonette sıkışan talihsiz adam, ters dönen arabada uzun çabalar sonucu yaralı halde kurtarıldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : Ters Dönen Kamyonette Sıkışan Yaralı Adam Böyle Kurtarılmayı Bekledi(7/10)3

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonette sıkışan sürücü, uzun çabalar sonucu yaralı halde kurtarıldı.

VİRAJI ALAMAYINCA ZEYTİN TARLASINA UÇTU

Kaza sabaha karşı Çakırca yakınlarında meydana geldi. 34 FA 9686 plakalı kamyonetin sürücüsü Ziyattin Cengiz (54), yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan araç zeytin tarlasına uçtu.

UZUN ZAMAN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Ters dönen kamyonette sıkışan Cengiz, uzun müddet kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk tedavisi yapılan Ziyattin Cengiz, daha sonra Bursa'ya sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ters  Dönen  Kamyonette  Sıkışan  Yaralı  Adam  Böyle  Kurtarılmayı  Bekledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER