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'TERÖRÜ PROTESTO EDENLER' ŞEHİT YAKINININ DA DÜKKANINI YAKTI!


'TERÖRÜ PROTESTO EDENLER' ŞEHİT YAKINININ DA DÜKKANINI YAKTI!
Tarih : 10 Eylül 2015, 12:32
Puan Ver : 'terörü Protesto Edenler' Şehit Yakınının Da Dükkanını Yaktı!(5/10)3


Kırşehir'de önceki gün yapılan olaylı ‘teröre lanet' yürüyüşünde, kentteki Kürt ve solculara ait işyerlerine zarar verildi. Bazı dükkanlar yağmalanırken bazıları da ateşe verilerek tamamen yakıldı ve kullanılamaz hale geldi.



Kentte büyük tedirginliğe, öfke ve üzüntüye yol açan bu olaylardan sonra Kırşehir valisi Necati Şentürk ile Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açıklamalarda bulundular ve bazı ayrıntıları paylaştılar.








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