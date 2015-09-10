

Kırşehir'de önceki gün yapılan olaylı ‘teröre lanet' yürüyüşünde, kentteki Kürt ve solculara ait işyerlerine zarar verildi. Bazı dükkanlar yağmalanırken bazıları da ateşe verilerek tamamen yakıldı ve kullanılamaz hale geldi.



Kentte büyük tedirginliğe, öfke ve üzüntüye yol açan bu olaylardan sonra Kırşehir valisi Necati Şentürk ile Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açıklamalarda bulundular ve bazı ayrıntıları paylaştılar.