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terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır

TERÖRÜ ÖVEN SÖYLEMLER SUÇTUR VE CEZAİ SONUÇLARI OLACAKTIR

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir."dedi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 09:26
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Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."



 



kaynak:trthaber








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