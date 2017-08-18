İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısının ardından Cambrils kentinde de sabaha karşı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 şüpheli öldürüldü, bir şüpheli de yaralı olarak gözaltına alındı. Acil servis yetkilileri ise olayda ikisi ağır 6 sivil ile bir polisin yaralandığını bildirdi. Polis, öldürülen kişilerin Barcelona'daki saldırı ve Alcanar kentinde bir evde yaşanan patlamayla bağlantıları olduğu varsayımı üzerinde duruyor.

4 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Katalan polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona'nın güneyindeki Cambrils kentinde çatışma çıktığı doğrulanarak, "4 kişi öldürülürken, yaralanan ve aynı suçlar (terör eylemi) nedeniyle gözaltına alınan 5'inci bir kişi daha var." ifadesine yer verildi.

Polis, öldürülen kişilerin Barcelona'daki saldırı ve Alcanar kentinde akşam saatlerinde bir evde yaşanan patlamayla bağlantıları olduğu varsayımı üzerinde durduklarını ifade etti.

6 SİVİL VE BİR POLİS YARALANDI

Ayrıca şüphelilerin üstünde intihar yeleği bulunup bulunmadığının araştırıldığı ve kontrollü patlatma yapılmasının planlandığı duyuruldu. Acil servis yetkilileri ise olayda ikisi ağır 6 sivil ile bir polisin yaralandığını bildirdi.

BARCELONA'DAKİ SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLMÜŞ 100 KİŞİ YARALANMIŞTI

Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Barcelona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada bir kişi ölmüş, polis, patlamanın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada