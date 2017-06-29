İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...
Imf, Yunanistan İçin Beklentilerini Düşürdü
Konut Ve Araç Kiralamalarında Yeni Dönem Başlıyor
Fenerbahçe'ye Perulu Sol Kanat!
Khloe Kardashian Sırrını Herkese Anlattı!
Malatya Da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
Ankara'da Gps Sinyalleri Kesiliyor, Pilotlar Uyarıldı
Genç Kızın Fantezisi Başına Büyük İş Açtı
Postacılara Saldıran Karga Mektup Dağıtımını Durdurdu
Suudi Prens Saraya Kapatıldı
Katar Türkiye İş Dünyasına Müjdeli Haberi Verdi
'abd Müdahaleye Hazırlanıyor!'
Domates Tüketmek Cildi Güneş Işınlarından Koruyor
Tavukları Telef Eden 2 Metrelik Yılanı Öldürdüler

terörle mücadelenin profesyonel gücü

TERÖRLE MÜCADELENİN PROFESYONEL GÜCÜ

Türk ordusunun terörle mücadelede "profesyonel" kısmını oluşturan sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 11 haftalık yoğun komando eğitiminden geçerek terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geliyor.

Tarih : 29 Haziran 2017, 13:58
Puan Ver : Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü(10/10)11


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) profesyonel askerliğe geçiş çalışmaları kapsamında ilk kez 2011 yılında alımına başladığı sözleşmeli erler, terörle mücadele edilen bölgelerdeki arazi yapısına benzer şartlara sahip Isparta'da, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi bünyesinde eğitimlerden geçiyor. Nefes kesen eğitimlerin verildiği merkezde, ilk olarak üç haftalık temel eğitimlerden geçen sözleşmeli erler, daha sonra terörle mücadele ağırlıklı zorlu komando eğitimine alınıyor. Karşılaşabilecekleri her türlü arazi şartı ve mekanda görev yapmaları beklenen sözleşmeli erler, sekiz haftalık komando ihtisas eğitiminde istenilen seviyeye ulaşıyor.



Terör örgütlerine karşı tam teşekküllü eğitim

Sözleşmeli erler, fiziki ve psikolojik yeterliliğe ulaşmasının ardından ilk olarak terör örgütlerinin kullandıkları malzemelerle oluşturulan el yapımı patlayıcılara karşı eğitimlerden geçiyor. Daha sonra meskun mahalde terörle mücadele eğitimine geçen sözleşmeli erler, burada bazen metruk bir binadan bazen ise duvara açılan bir mazgaldan kendilerine tehdit oluşturan terör örgütü üyelerinin nasıl etkisiz hale getirileceğini uygulamalı öğreniyor. Senaryo gereği pusuya düşen sözleşmeli erler, kriz anında soğuk kanlı kalmayı, karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlardan kurtulmanın yollarını belirliyor. Meskun mahallerde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından terörle mücadele bölgelerinde karşılaşabilecekleri arazi şartlarına uyum sağlamaları istenen sözleşmeli erler, kilometrelerce yol yürüyor, sarp arazi ve derin kanyonlardan geçiyor. Gece intikali olarak adlandırılan gece yürüyüşlerinde düşman kuvvetlerine fark edilmemek için bazen bataklık bazen de göletlerden geçmek zorunda kalan askerler, bu şekilde düşman bölgesine hiç beklenilmeyen yerden sızarak yarattığı şokla düşmanı yok etme kapasitesine ulaşıyor. Terörle mücadelenin yoğun verildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde görevlendirilen sözleşmeli komandoların aynı zorlu eğitimlerden geçen daha önceki dönem personeli, TSK'nın gerçekleştirdiği Şah-Fırat ve El-Bab operasyonlarına katılmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Terörle  Mücadelenin  Profesyonel  Gücü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER