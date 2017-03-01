Terörle Mücadelede Şubat Bilançosunu Açıklandı
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TERÖRLE MÜCADELEDE ŞUBAT BİLANÇOSUNU AÇIKLANDI


TERÖRLE MÜCADELEDE ŞUBAT BİLANÇOSUNU AÇIKLANDI
Tarih : 01 Mart 2017, 11:31
Puan Ver : Terörle Mücadelede Şubat Bilançosunu Açıklandı(8/10)10


Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında, 10 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 918'i tutuklandı.



AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 861 operasyon düzenledi.



 



 



kaynak:habertürk








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