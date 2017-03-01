

Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında, 10 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 918'i tutuklandı.







AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 861 operasyon düzenledi.















kaynak:habertürk