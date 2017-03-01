TERÖRLE MÜCADELEDE ŞUBAT BİLANÇOSUNU AÇIKLANDI
Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında, 10 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 918'i tutuklandı.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 861 operasyon düzenledi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar