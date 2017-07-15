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Teröristlerin Tuzakladığı Mayın Yine Yürek Yaktı! 18 Yaşındaki Genç Öldü

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI MAYIN YİNE YÜREK YAKTI! 18 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 18 yaşındaki bir genç öldü, bir genç de yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Teröristlerin Tuzakladığı Mayın Yine Yürek Yaktı! 18 Yaşındaki Genç Öldü(10/10)6

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Tütünlü köyünde Yunus (18) ile amcasının oğlu Ferhat Kaplan (18), atlarını meraya götürdükleri sırada, araziye tuzaklanan mayın patladı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

PKK'lı teröristlercetuzakşanan mayınların infilak etmesi sonucu yaralanan iki genç, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

18 YAŞINDAKİ YUNUS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Yunus Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ferhat Kaplan'ın ise tedavisi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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