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Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
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TERÖRİSTLERİN PLANI BOŞA ÇIKACAK! KÖPRÜLER AFRİN YOLUNDA


Teröristlerin planı boşa çıkacak! Köprüler Afrin yolunda
Tarih : 09 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda(9/10)5

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

HAREKAT 20 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

KÖPRÜLER SINIRA SEVK EDİLDİ

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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