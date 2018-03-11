TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI FATİHLER, MAVİ BERENİN HİKAYESİNİ ANLATTI
Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığın'da bir asker Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "mavi bere"nin anlamını anlattı.
İç güvenlik bölgesinde ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlarda yetiştirilen " Mavi Bereliler", zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.
TERÖRİSTLERİ İMHA EDECEK ŞEKİLDE EĞİTİLİYORLAR
İç güvenlik bölgesinde görev alan erbaş ve erler, bölgelere adım atar atmaz çatışmaya girecekleri düşüncesiyle kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri imha edecek şekilde eğitiliyor.
MAVİ BERENİN ANLAMI
Hakkari'deki Fatihler Jandarma Özel Harekât (JÖH) Tabur Komutanlığın'da bir asker mavi berenin anlamını anlattı:
"Sağa yatık olması dinimize göre sağ tarafımıza yatırılmamızı simgeler. Mavi oluşu Osmanlı'daki Akıncılar grubunun mavi giyinmesi, arkadan enseye sarkan iki küçük ip kefenin iplerini sembolize eder.
Bizler şehadeti baş üzerinde taşıyan insanlarız. Mavi beremizin anlamı bu."
Kaynak: haberinburada
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