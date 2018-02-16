TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI, AFRİN HATTINDA KONUŞLANDI!
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor.
TSK'nin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor.
Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.
Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor.
ATEŞ DESTEĞİ SAĞLIYOR
Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar, her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor.
GÖZETLEME YAPACAK TERÖRİSTLERİ İZLİYORLAR
Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de izliyor.
Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin nişancılar, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek, hem harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıda bulundu.
ŞU ANA KADAR 1551 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK, bu sabah yaptığı açıklamada Afrin harekatında şu ana kadar 1551 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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