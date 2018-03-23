TERÖRİSTLERİN KABUSU, MAVİ BERELİLER YEMİN ETTİ!
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu. Foça ilçesindeki okulda 4 ay süresince gerçekleştirilen, operasyon eğitimi, pusu, baskın, hukuk, insan hakları, arama kurtarma, ilk yardım ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer silah) kurslarını başarıyla tamamlayan bin 688 uzman erbaş için alayda tören düzenlendi.
"ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ IŞIĞINDA YETİŞTİLER"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, 16 haftalık eğitim süresince Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaşların yetişmesi için azami gayret gösterildiğini belirtti.
"ULUSUMUZUN GÜVENİ EN BÜYÜK HAZİNENİZDİR"
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman erbaşlara da seslenen Çekiç, şöyle devam etti: "Ulusumuzun sizlere olan güveni en büyük hazinenizdir. Jandarma Genel Komutanlığının ulusuyla olan sevgi, güven ve gönül bağının sürdürülmesi ve daha da yüceltilmesi için atacağınız her adımı mutlaka düşünerek atınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz."
UZMAN ERBAŞLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali Altınsoy ise kursu başarıyla bitirmenin sevincini, arazi şartları ve yorgunluk hallerinde bile çok büyük başarılar kazanabileceğini öğrenmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.Konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI
Törende, kursiyer kadın astsubaylar, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Gösteri birliği de tüfekli hareketler sundu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle adeta düşmanlara gözdağı veren erbaşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri sonunda kadın kursiyerler Türk bayrağı açtı. Kursu başarıyla tamamlayan erbaşlar Komando Andı okudu.
UZMAN ERBAŞLAR TAYİN EDİLDİ
Kurslarını tamamlayan uzman erbaşlar terörle mücadele kapsamında Doğu, Güneydoğu ve Afrin'deki jandarma komando ile jandarma özel harekat birliklerine tayin edildi.
Kaynak: haberinburada
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