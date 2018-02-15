TERÖRİSTLERİN İNLERİ BÖYLE YOK EDİLDİ! MAĞARALARDAN NELER ÇIKTI NELER
Diyarbakır kırsalında PKK'ya karşı başlatılan operasyonda teröristlerin kullandığı 2 adet yeraltı sığınağı ve 11 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 adet yeraltı sığınağı ve 11 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.
2 SIĞINAK, 11 MAĞARA YOK EDİLDİ
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İli Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 15.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-77 Şehit Jandarma Hüseyin Gümüş-2 Operasyonu, 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyette biri 2 bölümlü, 3 odalı ve yaklaşık 60 m2 büyüklüğünde olmak üzere toplam 2 adet terörist yer altı sığınağı ile 11 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.
YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada ayrıca "Silvan ilçesi Kazandağı Köyü Kalemli Mezrası mülki sınırları içerisinde; 12 adet küçük tüp, 8 adet büyük tüp, 30 adet pil bloğu, 100 adet kalem pil, 5 adet tabanca temizleme yağı, 1 top elektrik kablosu, 10 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 80 adet örgütsel kitap, 400 kilogram un, 91 adet muhtelif konserve, 60 kg kuru fasulye, 50 kilogram pirinç, 45 kilogram zeytin, 25 kilogram bulgur, 29 kilogram salça, 10 kilogram turşu, 20 kilogram ayçiçek yağı başta olmak üzere çok miktarda giyim, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, bahse konu sığınaklardan çıkarılan El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan tüp, pil bloğu ve diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri ile adli arama faaliyeti neticesinde; bin 504 şahıs ve 532 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 132 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 8 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Ortalığı Karıştıracak Abd Sözleri!
- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: Mücadeleme Hollanda'da Devam Edeceğim
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar