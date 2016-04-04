

Şırnak kent merkezinde 14 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağıyla birlikte güvenlik güçlerince başlatılan Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifçi operasyonu devam ediyor. Operasyonlar Dicle, Bahçelievler, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinde yoğunlaştı. Keskin nişancı teröristlerin gizlendikleri alanlar, hendek ve bomba tuzaklı barikatlara yönelik tanklarla top atışı yapılıyor.







Operasyonun yaklaşık üçte birlik bölümünü tamamlayan güvenlik güçleri, çember içine aldıkları PKK'lılara "Teslim ol" çağrısında bulunuyor. PKK'lıların roket, el yapımı patlayıcı ve keskin nişancı saldırılarına anında karşılık veren güvenlik güçleri, PKK'lıların sıkıştıkları alanlardan zaman zaman kaçma girişimlerinde bulunduklarını, ancak operasyon ekiplerinin müdahaleleri ile çemberin içlerine doğru ilerlediklerini belirtiyor. PKK'lıların boşalttıkları alanlardaki evlere, güvenlik güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için el yapımı patlayıcıları yerleştirdikleri ve zaman zaman infilak ettirdikleri öğrenildi.



Jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından ortak yürütülen operasyonlar sırasında zaman zaman PKK'lılar ile sıcak temas sağlanıyor. Kontrol altına alınan sokak ve bu sokak üzerindeki ev ve binalarda patlayıcı düzenekleri araması yapan güvenlik güçleri, buldukları el yapımı patlayıcıları ise kontrollü bir şekilde imha ediyor.



Operasyonun 21'inci gününde 1 PKK'lı öldürülürken, PKK'lılar tarafından oluşturulan 3 barikat güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı, 23 çukur ise kapatılırken, 6 el yapımı patlayıcıyı imha edildi. Operasyon boyunca 141 PKK'lı öldürülürken, 324 adet el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.



Sokağa çıkma yasağının sürdüğü il merkezinde devam eden operasyonlarda bin 302 evde arama, tarama çalışması yapılırken, terörle mücadele timleri bu bölgelerde detaylı arama yapmaya başladı.



Bugüne kadar etkisiz hale getirilen patlayıcıların yanı sıra PKK'lıların her biri 12 ile 200 kilogram arasında değişen, tonlarca patlayıcıyı barikat ve evlere tuzakladıklarına dikkati çeken güvenlik kaynakları, bu nedenle operasyonun büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade ediyor.