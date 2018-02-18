TERÖRİSTLERİN ALÇAK PLANI ORTAYA ÇIKTI! CESETLERİ TOPLUYORLAR
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük kayıplar veren PKK/PYD-YPG terör örgütü, yaşadığı büyük kaybı gizlemek için ölen teröristlerin cesetlerini saklayarak diğer teröristlerin bölgeden kaçmasını engellemeye çalışıyor.
TOPÇULAR HEDEFLERE BOMBA YAĞDIRIYOR
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye büyük kayıplar verdiriyor. Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor.
CESETLERİN ÜZERİNE TAŞ VE TOPRAK ÖRTÜYORLAR
Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor. Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor.
ÖSO'LULAR CESETLERİN YERİNİ KEŞFETTİ
Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk askeri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor.
Kaynak: haberinburada
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