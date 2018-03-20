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Teröristleri 'imparatorluk' Yalanıyla Kandırmışlar
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Teröristleri 'imparatorluk' yalanıyla kandırmışlar

TERÖRİSTLERİ 'İMPARATORLUK' YALANIYLA KANDIRMIŞLAR

Mehmetçik, Afrin'de arama-tarama faaliyetlerini sürdürürken eğitim kampında bulunan bir kitapta Sasani İmparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer alması şaşırttı.

Tarih : 20 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Teröristleri 'imparatorluk' Yalanıyla Kandırmışlar(5/10)1

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparotorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.

BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu.

KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU

Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti.

SÖZDE KANTON YÖNETİMİNDE YER ALAN KİŞİLER İÇİN KİMLİK KARTI

Binada yapılan aramalarda ele geçen bir başka belgenin ise sözde kanton yönetimin yönetiminde yer alan kişiler için hazırlanan kimlik kartları olduğu öğrenildi. Sözde yönetimde yer alacak kişilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teröristleri    İmparatorluk    Yalanıyla  Kandırmışlar    haber

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