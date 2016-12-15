Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim kanununa muhalefet ettiği" gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı



Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü propagandası yaptığı" ve "Seçim kanununa muhalefet ettiği" gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Van'da park açılışında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyen HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Yüksekdağ hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.







HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.







Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.







Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 28 Ekim 2015'te kentteki park açılışında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.







Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.







İddianamede, Yüksekdağ'ın 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilerek, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.







kaynak:habertürk