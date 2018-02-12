Terör örgütü YPG'nin, Zeytin Dalı Harekâtı'ndan sonra dikkatlerin çevrildiği Menbiç'te de hendek ve tünel açmak istediği ancak yerel halkın buna izin vermediği öğrenildi.

TSK'nın ÖSO ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'deki terör unsurları temizlenirken, dikkatler terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Menbiç'e de çevrildi.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarından sorumlu Generali Paul Funk'un, Menbiç'te uluslararası medyaya röportaj vermesinin ardından ABD'li askerlerin bölgede nasıl konumlandıkları soru işaretlerine neden oldu.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD'li askerlerin Menbiç'te herhangi bir üssü bulunmuyor. Fırat'ın doğusunda yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Ayn İsa adlı bölgede bir çimento fabrikasını üs olarak kullanan Amerikan güçleri, üssün yakınına da gelişmiş uçakların inebileceği yeni bir pist inşa etti.

YEREL HALKTAN YPG'YE GEÇİT YOK

Karar gazetesinin haberine göre; ABD'li askerler Menbiç'e ise belirli aralıklarla gelip devriye halinde sadece gövde gösterisinde bulunuyor. Öte yandan bölgede Menbiçlilerin YPG'ye kepenk kapatma eylemi gibi çok sayıda boykotu söz konusu. Yerel halk, YPG'nin Afrin'de olduğu gibi tünel ve hendek açmalarına da izin vermiyor. Bölge kaynakları, çoğunluğu Araplardan oluşan Menbiçlilerin, bu açıdan PYD'ye çok fazla alan bırakmadığına dikkat çekiyor.

Kaynak: haberinburada