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teröristlerden pişmanlık itirafı

TERÖRİSTLERDEN PİŞMANLIK İTİRAFI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, bölücü terör örgütü PKK tarafından kandırıldıklarını belirterek, örgüte katılmaları ve bölge halkına yaşattıklarından dolayı pişman olduklarını anlattı.

Tarih : 19 Nisan 2016, 12:41
Puan Ver : Teröristlerden Pişmanlık İtirafı(9/10)9


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerine  teslim olan teröristler, bölücü terör örgütü PKK tarafından kandırıldıklarını  belirterek, örgüte katılmaları ve bölge halkına yaşattıklarından dolayı pişman  olduklarını anlattı.



    Yüksekova'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında teslim  olan teröristlerden biri, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, halkın  kendilerinden kaçtığını, bu yüzden yaşadıkları evleri terk ettiklerini söyledi. Vatandaşın evinin duvarlarını deldiklerini, evlerin altında tüneller  kazdıklarını ve kaçtıkları yerlerdeki evleri de yaktıklarını itiraf eden  terörist, şu ifadeleri kullandı:



 "Kürt halkına ve bölge halkına fazla zarar verdik. Milletin göç  etmesine sebep olduk, milletin evini talan ettik, millete zarar verdiler. Bize  vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmadılar. Bizi direkt ölüme sürdüler. Bize 'değerli  olan eşyaları alın, duvarlarını delin ve işiniz bittiği halde evleri yakın çıkın'  dediler. Pişmanım ben de devletin adaletine sığındım."



    İfadesinde teslim olduktan sonra yaşadıklarını da "Bizi oradan  aldılar, direkt getirdiler. Bize yemek verdiler, bizi iyi ağırladılar. 15, 16, 17  yaşındaki genç çocuklar vardı hepsi telef oldu. En kısa zamanda gelip devlete  sığınsınlar, bunun başka bir çaresi yok. Gittikleri yol, iyi yol değil, Kürt  davası değil. Ama bunlar kin kusuyorlar, gencecik çocukları resmen ölüme  sürüklüyorlar." sözleriyle aktardı.



    - "Herkesi kandırıp bu hale getiriyorlar"



    Diğer terörist ise "Bu barikatların halka bir faydası olsaydı, halk  burada olurdu, hendekleri barikatları bırakıp gitmezlerdi." dedi.



    Teslim olmaya karar verdiğini ama korkularının da bulunduğunu belirten  terörist, "Mesela belki yanlış anlaşılıp vurulma, öldürülme korkusu vardı. Bir  evden diğer eve geçmek için duvarlar açılıyordu, mevziler filan yapılmıştı zaten  önceden. Evlerde tahribat oluyordu, önceden örgütün yerleştirdiği patlayıcılar  vardı. Patlama sonucu yıkım oluyordu." ifadelerini kullandı.



    Teröristlerden bir diğeri de tedavi gördüğü Yüksekova Devlet  Hastanesinde, başından geçenleri şöyle anlattı:



    "Yanımda bir patlama oldu. Oradaki doktor, sözde beni muayene etti ama  herhalde etim çürüdü, doğru dürüst muayene etmediği için gittikçe kötüleşmeye  başladım. Beni tek başıma bir evde bıraktılar. Orada da epey zorlandım, kan  kaybettim. O yüzden şimdi buradayım, arkadaşlar yardım ediyor. Tedavi ettiler sağ  olsunlar, gittikçe iyi olmaya başlıyorum. Gençleri, cahil çocukları, yaşları  küçük olan herkesi kandırıp bu hale getiriyorlar."



    Öte yandan gözaltındaki terör örgütü mensuplarına, güvenlik güçlerince  yemek verildi.








Etiketler: Teröristlerden  Pişmanlık  İtirafı    haber

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