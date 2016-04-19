

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, bölücü terör örgütü PKK tarafından kandırıldıklarını belirterek, örgüte katılmaları ve bölge halkına yaşattıklarından dolayı pişman olduklarını anlattı.







Yüksekova'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında teslim olan teröristlerden biri, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, halkın kendilerinden kaçtığını, bu yüzden yaşadıkları evleri terk ettiklerini söyledi. Vatandaşın evinin duvarlarını deldiklerini, evlerin altında tüneller kazdıklarını ve kaçtıkları yerlerdeki evleri de yaktıklarını itiraf eden terörist, şu ifadeleri kullandı:







"Kürt halkına ve bölge halkına fazla zarar verdik. Milletin göç etmesine sebep olduk, milletin evini talan ettik, millete zarar verdiler. Bize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmadılar. Bizi direkt ölüme sürdüler. Bize 'değerli olan eşyaları alın, duvarlarını delin ve işiniz bittiği halde evleri yakın çıkın' dediler. Pişmanım ben de devletin adaletine sığındım."







İfadesinde teslim olduktan sonra yaşadıklarını da "Bizi oradan aldılar, direkt getirdiler. Bize yemek verdiler, bizi iyi ağırladılar. 15, 16, 17 yaşındaki genç çocuklar vardı hepsi telef oldu. En kısa zamanda gelip devlete sığınsınlar, bunun başka bir çaresi yok. Gittikleri yol, iyi yol değil, Kürt davası değil. Ama bunlar kin kusuyorlar, gencecik çocukları resmen ölüme sürüklüyorlar." sözleriyle aktardı.







- "Herkesi kandırıp bu hale getiriyorlar"







Diğer terörist ise "Bu barikatların halka bir faydası olsaydı, halk burada olurdu, hendekleri barikatları bırakıp gitmezlerdi." dedi.







Teslim olmaya karar verdiğini ama korkularının da bulunduğunu belirten terörist, "Mesela belki yanlış anlaşılıp vurulma, öldürülme korkusu vardı. Bir evden diğer eve geçmek için duvarlar açılıyordu, mevziler filan yapılmıştı zaten önceden. Evlerde tahribat oluyordu, önceden örgütün yerleştirdiği patlayıcılar vardı. Patlama sonucu yıkım oluyordu." ifadelerini kullandı.







Teröristlerden bir diğeri de tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde, başından geçenleri şöyle anlattı:







"Yanımda bir patlama oldu. Oradaki doktor, sözde beni muayene etti ama herhalde etim çürüdü, doğru dürüst muayene etmediği için gittikçe kötüleşmeye başladım. Beni tek başıma bir evde bıraktılar. Orada da epey zorlandım, kan kaybettim. O yüzden şimdi buradayım, arkadaşlar yardım ediyor. Tedavi ettiler sağ olsunlar, gittikçe iyi olmaya başlıyorum. Gençleri, cahil çocukları, yaşları küçük olan herkesi kandırıp bu hale getiriyorlar."







Öte yandan gözaltındaki terör örgütü mensuplarına, güvenlik güçlerince yemek verildi.