Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü PYD/ PKK'dan temizlediği köylerde örgütten geriye, kurduğu bombalı tuzakları kaldı. Bomba imha ekipleri, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıları imha çalışmaları sürdürüyor. TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği köylerde terör örgütünün birçok noktaya mayın ve patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı. Teröristler, bu yönteme işgal ettiği bölgelerden kaçmadan önce TSK ve ÖSO birliklerinin ilerlemesini yavaşlatmak ve sivillerin evlerine geri dönmesinin önünü kapatmak için başvuruyor.

SİVİLLERE AİT EVLERE MAYIN DÖŞEMİŞLER

5 Şubat'ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş köyünde uzman ekipler, mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami yaptığı açıklamda, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Dikmetaş köyünde çalışmalarımız devam ediyor. Köyü ele geçirdikten sonra PKK'nın köydeki sivillere ait evleri mayınladığını fark ettik." dedi.

Teröristlerin gizledikleri tuzakları ve patlayıcıları imha etme çalışmalarının sürdüğünü belirten Şami, "PKK her yere mayın ve patlayıcı saklamış. Onları temizlemeye devam ettiğimiz için şimdilik köylülerin evlerine dönmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİ TERÖRİST ARKADAŞLARININ CESETLERİNİ BİLE MAYINLAMIŞLAR"

Ebu Ahmet Şami, "Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar. PKK, köylüleri zorla evlerinden çıkarttıktan sonra her yere bombalı tuzaklar yerleştirmiş." diye konuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Kaynak: haberinburada