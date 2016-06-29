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teröristlerden can kaybını arttırmak için hain plan!

TERÖRİSTLERDEN CAN KAYBINI ARTTIRMAK İÇİN HAİN PLAN!

Türkiye'yi yasa boğan saldırının nasıl gerçekleştiği ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. 36 kişi hayatını kaybettiği, 147 kişi yaralandığı saldırıda teröristler can kaybını arttırmak için hain bir plan hazırlamış...

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:22
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Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, teröristlerin can kaybını artırmak için alçakca bir plana başvurdukları öne sürüldü. İddiaya göre x ray cihazını geçerek içeriye giren bir terörist 'Biraz sonra burada bomba patlayacak' diyerek bağırdı. Yolcuların kapıya doğru akın etmesiyle de kapıda bekleyen teröristler önce kurşun yağdırdı, sonra patlattı.



Personelin çıkış saatiydi



Görgü tanıkların anlattıkları da yaşanan dehşeti ortaya koydu. Patlamada yaralanan THY yer hostesi Buket Karademir, “Çok korkunç bir patlamaydı. Ayağım kırık, alçıya alındı" ifadelerini kullandı.



Havalimanında yer hizmetleri veren personelin çıkış saatine denk geldi, ölü ve yaralı sayısının bu yüzden de arttığı belirtildi.








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