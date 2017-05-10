

Musul'un kuzeybatısından saldırıya geçen ordu birlikleri, iki mahalleyi geri alıp en az 250 terörist öldürdü. Sokaklarda yatan onlarca terörist cesedinin üstünde sinekler uçuyor.







Yerel kaynaklar, Musul operasyonuna katılan komutanların tümüne kent merkezinde tapulu arsa verileceğini bildiriyor.







Kuzeybatı cephesinde geri alınan bazı binalarda kapıları kilitli IŞİD'in gizli hapis odaları ortaya çıktı.



Terör örgütü IŞİD'e karşı yeni cephenin açıldığı Irak'ın Musul kentinde, büyük operasyon bir hafta sonra yedinci ayını dolduracak. Kuzeybatıdaki mevzilerini hızla yitiren terör örgütü, artık çok dar bir alana sıkışmış durumda ve elinde sekiz mahalle kaldı. Tüm kaçış yolları tıkanan örgüt, son olarak stratejik 17 Temmuz mahallesini de kaybetti.







Patlayıcı yüklü araçlarla direnmeye çalışan teröristler, yoğun çatışma sonucu geri çekilmek zorunda kaldı ve Harmat mahallesi de Ordunun eline geçti. Reuters haber ajansı, kuzeybatı cephesinde gün boyu savaş uçakları ve helikopterlerin IŞİD mevzilerini bombaladığını bildiriyor. Keskin nişancı ile top atışları da gün boyunca susmadı.







kaynak:milliyet