

Olay dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Van'ın Çaldıran İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Soğuksu Mahallesi Tendürek Dağı bölgesinde yola inen bir grup PKK'lı, durdurdukları 3 TIR'ın sürücülerini silah tehtidiyle indirdi. Burada şöförlere kısa süreli propaganda yapan PKK'lılar daha sonra araçları ateşe verdi. Bir TIR tamamen yanarken, diğer iki TIR'da kısmen hasar meydana geldi. Olayın ardından PKK'lılar dağlık alana kaçarken, bölgeye asker sevk edildi.